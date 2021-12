Milan-Napoli, le possibili scelte di Pioli: recuperato Giroud sarà convocato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Milan-Napoli, Pioli recupera Giroud che sarà tra i convocati. Tra le possibili scelte del tecnico: Ibrahimovic, Messias, Saelemaekers, Maldini... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 dicembre 2021)recuperachetra i convocati. Tra ledel tecnico: Ibrahimovic, Messias, Saelemaekers, Maldini... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: #Giroud ha recuperato - DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - skillandbet : ???? #Pronostici Serie A ? ?? - RadioRadioWeb : ?? Pronti per una serata di calcio in nostra compagnia? Ecco i pronostici dei nostri esperti -