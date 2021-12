Milan-Napoli: Insigne non recupera, Lozano in panchina. Le ultime da Radio Marte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Milan-Napoli, Lorenzo Insigne non recupera, sarà forse in panchina a San Siro. Politano favorito su Lozano. Le ultime sulle probabili formazioni. Sarà un Napoli con tante assenze quello che domenica sera, alle 20.45, affronterà il Milan di Stefano Pioli nello scontro diretto del Meazza. Milan-Napoli: LE ultime Il Napoli arriva allo scontro diretto contro il Milan con l’infermeria piena. Luciano Spalletti recupera solo Mario Rui e Lobotka. Il tecnico dei partenopei dovrà infatti fare i conti con i tanti infortunati in rosa, che lo costringeranno a mandare in campo una formazione che gioco forza non potrà essere quella tipo. Nelle ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021), Lorenzonon, sarà forse ina San Siro. Politano favorito su. Lesulle probabili formazioni. Sarà uncon tante assenze quello che domenica sera, alle 20.45, affronterà ildi Stefano Pioli nello scontro diretto del Meazza.: LEIlarriva allo scontro diretto contro ilcon l’infermeria piena. Luciano Spallettisolo Mario Rui e Lobotka. Il tecnico dei partenopei dovrà infatti fare i conti con i tanti infortunati in rosa, che lo costringeranno a mandare in campo una formazione che gioco forza non potrà essere quella tipo. Nelle ...

