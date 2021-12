Milan, Giroud si è allenato col gruppo: contro il Napoli ci sarà (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie per il Milan e per Pioli. Nell’allenamento odierno, Giroud si è allenato con i compagni Buone notizie per Stefano Pioli in vista del match contro il Napoli: Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello. Durante l’allenamento odierno, infatti, l’attaccante francese ha preso parte alla preparazione insieme ad i compagni. Nel corso della seduta di ieri, Giroud si era allenato ancora a parte, ma contro il Napoli, ora, ci sarà la possibilità di vederlo in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Buone notizie per ile per Pioli. Nell’allenamento odierno,si ècon i compagni Buone notizie per Stefano Pioli in vista del matchil: Olivierè tornato ad allenarsi con ilello. Durante l’allenamento odierno, infatti, l’attaccante francese ha preso parte alla preparazione insieme ad i compagni. Nel corso della seduta di ieri,si eraancora a parte, mail, ora, cila possibilità di vederlo in campo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

