Milan e Napoli, chi è l’anti-Inter? Atalanta-Roma promette gol, Juventus e Lazio per reagire alle difficoltà (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cercasi anti-Inter. Milan-Napoli è la super sfida di questo diciottesimo turno di campionato e mette di fronte i rossoneri e gli azzurri, le due squadre che hanno dominato la prima metà del girone di andata, salvo poi incappare in qualche scivolone di troppo. Nel frattempo, è uscita fuori alla distanza l’Inter, che nella diciottesima giornata sarà impegnata all’Arechi in casa della Salernitana in una partita facilitata dal fatto che è un testa-coda, ma anche dalla situazione societaria dei campani a rischio esclusione dal campionato. Nel calcio di scontato non c’è nulla, ma sembra davvero alla portata per i nerazzurri, dunque due giorni dopo rossoneri e azzurri sono chiamati a fronteggiarsi per il titolo di anti-Inter e per capire chi potrà contendere ai campioni in carica il titolo di campioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cercasi anti-è la super sfida di questo diciottesimo turno di campionato e mette di fronte i rossoneri e gli azzurri, le due squadre che hanno dominato la prima metà del girone di andata, salvo poi incappare in qualche scivolone di troppo. Nel frattempo, è uscita fuori alla distanza l’, che nella diciottesima giornata sarà impegnata all’Arechi in casa della Salernitana in una partita facilitata dal fatto che è un testa-coda, ma anche dalla situazione societaria dei campani a rischio esclusione dal campionato. Nel calcio di scontato non c’è nulla, ma sembra davvero alla portata per i nerazzurri, dunque due giorni dopo rossoneri e azzurri sono chiamati a fronteggiarsi per il titolo di anti-e per capire chi potrà contendere ai campioni in carica il titolo di campioni ...

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - sscnapoli : ?? #MilanNapoli, i precedenti in Serie A. ?? #ForzaNapoliSempre - capuanogio : Il ranking #Uefa per club dopo la prima fase delle coppe europee 2021/2022: 8° #Juventus 11° #Roma 23° #Napoli 24… - ilnapolionline : [Formazioni] Milan/Napoli, Pioli punterà su Messias. Tre recuperi per Spalletti - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Milan, Pioli chiede ai suoi di stringere i denti contro Napoli ed Empoli -