Milan, Capello: “L’assenza di Kjaer è un handicap insostenibile per Pioli” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fabio Capello, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Milan e della lotta scudetto, soffermandosi sull'assenza di Kjaer Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fabio, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dele della lotta scudetto, soffermandosi sull'assenza di

Advertising

napolista : #Capello: «Il vero rivale dell’Inter è il #Napoli. Se Spalletti recupererà i suoi potrà partecipare alla volata fin… - MilanPress_it : #Capello teme che l'infortunio di #Kjaer possa chiamare fuori il #Milan dalla corsa scudetto ? - sportli26181512 : Capello sul Milan: 'Se la gioca per lo scudetto, ma l'infortunio di Kjaer...': In merito alla corsa scudetto, Fabio… - MilanNewsit : Capello sul Milan: 'Se la gioca per lo scudetto, ma l'infortunio di Kjaer...' - gilnar76 : Capello: «Inter favorita. Il #Milan temo che soffrirà» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -