Migranti, è di nuovo raffica di sbarchi. Tragedia a Lampedusa: tra i 267 c’è anche una donna morta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo i 227 approdati ieri, tra Sicilia, Sardegna e Puglia, tra la notte e le prime ore del mattino di oggi altri 267 Migranti sono arrivati in Italia, tutti a Lampedusa. Dunque, dopo una tregua durata alcune settimane, gli sbarchi di Migranti nelle ultime 48 ore sono ripresi a raffica, insieme all’attivismo delle Ong nel Mediterraneo. La Tragedia di Lampedusa: una donna è arrivata morta Per quanto riguarda solo gli ultimi, che hanno interessato Lampedusa, gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato la prima carretta del mare a circa 18 miglia dalle coste. A bordo c’erano 26 Migranti di varie nazionalità, tra cui anche una donna ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo i 227 approdati ieri, tra Sicilia, Sardegna e Puglia, tra la notte e le prime ore del mattino di oggi altri 267sono arrivati in Italia, tutti a. Dunque, dopo una tregua durata alcune settimane, glidinelle ultime 48 ore sono ripresi a, insieme all’attivismo delle Ong nel Mediterraneo. Ladi: unaè arrivataPer quanto riguarda solo gli ultimi, che hanno interessato, gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno intercettato la prima carretta del mare a circa 18 miglia dalle coste. A bordo c’erano 26di varie nazionalità, tra cuiuna...

Advertising

fattoquotidiano : In meno di 24 ore, il nuovo progetto della Fondazione Fatto Quotidiano, raccontato ieri sul nostro giornale, ha rag… - fattoquotidiano : Nuovo progetto della Fondazione il Fatto Quotidiano: aiutare la Croce Rossa in Val di Susa a soccorrere i migranti… - SecolodItalia1 : Migranti, è di nuovo raffica di sbarchi. Tragedia a Lampedusa: tra i 267 c’è anche una donna morta… - Efrem57816894 : RT @Stefano50558257: @Michell90134611 Spegni la tv. Che non hanno argomenti di cui parlare. Sparito l Afganistan, isis, la politica italian… - infoitinterno : Draghi: 'Migranti devono diventare amici, costruire nuovo sistema di accoglienza' -