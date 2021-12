Migranti, barca si rovescia al largo di Lampedusa: annega una donna (Di venerdì 17 dicembre 2021) commenta Una barca con a bordo diversi Migranti si è capovolta durante le operazioni di soccorso al largo di Lampedusa: 25 persone sono state salvate, ma una donna è morta annegata. A darne notizia è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) commenta Unacon a bordo diversisi è capovolta durante le operazioni di soccorso aldi: 25 persone sono state salvate, ma unaè mortata. A darne notizia è ...

