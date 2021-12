Microcredito | Baccini “400 milioni erogati e 50 mila posti di lavoro”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Fino a oggi abbiamo erogato 400di euro e l’ecosistema delitaliano dàa oltre 50.000 persone”. Lo spiega Mario, presidente dell’Ente Nazionale per il, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. gor/sat/red su Il Corriere della Città.

Italpress

ha spiegato come si può accedere al: 'Abbiamo 152 sportelli operativi in collaborazione con la Pubblica Amministrazione in tutta Italia e abbiamo una rete di 700 tutor formati ...ha spiegato come si può accedere al: 'Abbiamo 152 sportelli operativi in collaborazione con la Pubblica Amministrazione in tutta Italia e abbiamo una rete di 700 tutor formati ..."Fino a oggi abbiamo erogato 400 milioni di euro e l’ecosistema del microcredito italiano dà lavoro a oltre 50.000 persone". Lo spiega Mario Baccini ...ROMA (ITALPRESS) – Creare una banca dedicata esclusivamente al microcredito. E’ l’obiettivo che si pone per il 2022 Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito. “Organizzare e ri ...