Michael Schumacher | la Foto spopola sul web e spiazza tutti | “È irriconoscibile”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Spunta sul web unainedita di: il sette volte campione del mondo di F1 stava salutando proprio lui: la reazione dei fan. Alla Formula 1 moderna manca tantissimo, che a causa dell’incidente rimediato a Méribel nel 2013 non ha potuto ad assistere né all’evoluzione del campionato automobilistico né al proseguire L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dellorco85 : Qui quando Michael Schumacher salutava un piccolo fan, Max #Verstappen. Oggi campione del mondo 2021 di F1.… - zerotwosdiary : RT @poesiadeimotori: Chissà cosa passa davanti agli occhi lucidi di Jean Todt quando parla di Michael Schumacher… #FIAPrizeGiving2021 - RossaSF1 : RT @PieroLadisa: Gli attuali piloti di #F1 hanno omaggiato l'oramai ex presidente della FIA Jean Todt con i loro caschi. Emozionante la men… - PietroLodi4 : Grazie ragazzo.' Ritorno al passato quando Michael Schumacher incontrò un giovane fan di nome Max Verstappen. - Roberta07love : @JeanTodt “Devo essere sincero, mi manca Michael questa sera, qui insieme a noi. È parte della mia vita, lo sarà se… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

...le battaglie legali messe in atto dalla Mercedes e al caos generato dalle decisioni diMasi ... si tratta di Mick, Daniel Ricciardo e della coppia di piloti Ferrari, Carlos Sainz e ...... con la rimozione dello storico primato di. L'affermazione dell'olandese ha in qualche modo sottolineato anche il senso di amarezza e di delusione per la sconfitta del britannico, ...Spunta sul web una foto inedita di Michael Schumacher: il sette volte campione del mondo di F1 stava salutando proprio lui: la reazione dei fan.Il manager piemontese ha posto l'attenzione sulla "risonanza incredibile" dato allo sport dall'ultimo giro di Abu Dhabi ...