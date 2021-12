Meteo, weekend siderale: Italia ghiacciata, dove precipitano le temperature anche in Sicilia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un robusto campo di alta pressione, con centro sul nord della Francia, si estende fino al Mediterraneo centro-occidentale assicurando - affermano i Meteorologi di IconaMeteo.it - condizioni di tempo stabile anche su buona parte della penisola Italiana, specie al Nord e sulle regioni occidentali. Le regioni centrali adriatiche, quelle meridionali e la Sicilia, che si trovano ai margini di questo anticiclone, rimangono ancora esposte agli effetti delle correnti nord-orientali che continuano a favorire annuvolamenti sparsi, ma accompagnati da scarso rischio di pioggia. Il clima resta relativamente mite in quota sulle Alpi, in particolare sulla parte centro-occidentale della catena montuosa dove lo zero termico resta ancora sopra i 3000 metri di quota. Al Nord questa situazione favorisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un robusto campo di alta pressione, con centro sul nord della Francia, si estende fino al Mediterraneo centro-occidentale assicurando - affermano irologi di Icona.it - condizioni di tempo stabilesu buona parte della penisolana, specie al Nord e sulle regioni occidentali. Le regioni centrali adriatiche, quelle meridionali e la, che si trovano ai margini di questo anticiclone, rimangono ancora esposte agli effetti delle correnti nord-orientali che continuano a favorire annuvolamenti sparsi, ma accompagnati da scarso rischio di pioggia. Il clima resta relativamente mite in quota sulle Alpi, in particolare sulla parte centro-occidentale della catena montuosalo zero termico resta ancora sopra i 3000 metri di quota. Al Nord questa situazione favorisce ...

