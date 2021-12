Meteo venerdì: potente anticiclone ancora padrone dell’Italia. Ecco quanto durerà (Di venerdì 17 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un vasto e robusto anticiclone sta dominando la scena su mezza Europa mantenendo condizioni di stabilità atmosferica su praticamente tutto il settore centro-occidentale europeo, grazie ai suoi massimi barici di 1040hPa posizionati sulle Isole britanniche. Una diffusa stasi atmosferica che però comporta anche la presenza di nebbie e nubi basse tra Regno Unito, Francia ed Europa centrale, a tratti così compatta da dar luogo anche ad alcune pioviggini in pianura. Tale situazione non si sbloccherà e rimarrà invariata per altri giorni ancora, mentre sugli stati orientali ritroviamo condizioni opposte, con la discesa di correnti fredde ed instabili lungo il bordo destro dell’anticiclone che puntano i Balcani e li raggiungeranno nel weekend, dando vita ad episodi di instabilità ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un vasto e robustosta dominando la scena su mezza Europa mantenendo condizioni di stabilità atmosferica su praticamente tutto il settore centro-occidentale europeo, grazie ai suoi massimi barici di 1040hPa posizionati sulle Isole britanniche. Una diffusa stasi atmosferica che però comporta anche la presenza di nebbie e nubi basse tra Regno Unito, Francia ed Europa centrale, a tratti così compatta da dar luogo anche ad alcune pioviggini in pianura. Tale situazione non si sbloccherà e rimarrà invariata per altri giorni, mentre sugli stati orientali ritroviamo condizioni opposte, con la discesa di correnti fredde ed instabili lungo il bordo destro dell’che puntano i Balcani e li raggiungeranno nel weekend, dando vita ad episodi di instabilità ...

METEO PALERMO - Cieli spesso disturbati con qualche possibile PIOGGIA: ecco le previsioni Le condizioni meteo andranno tuttavia migliorando immediatamente dal mattino, sia pur in un contesto che si manterrà variabile per il resto della giornata di domani venerdì 17 dicembre. Le ...

