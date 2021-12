Meteo Campania | nel weekend arriva il gelo | le previsioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021): Una prima irruzione di aria fredda, che ritroveremo a Natale e Capodanno, è in arrivo nel corso dell’imminente fine settimana.Nel corso dell’imminente fine settimana avverrà una prima irruzione di aria fredda; successivamente, dalla prossima settimana un altro ingresso ancor più freddo potrebbe interagire con l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Antonio

... in particolare la nuvolosità si sta manifestando su Molise, Basilicata,, Puglia e Sicilia. Vediamo di seguito cosa accadrà nel weekend. Previsioniweekend, ecco cosa accadrà...: arriva il gelo dalla Russia Secondo le stime del meteorologo Marco Castelli de 'Il', ... con rischio temporali e locali nubifragi tra Lazio e. Anche la giornata di Natale ...In questo ambito sparisce l'arretratezza informatica del Sud, denunciata anche dal ministro per la transizione digitale, Vittorio Colao. Un'anomalia che aiuta la criminalità organizzata ...METEO ITALIA - Ancora stabilità a lungo, ma forte calo delle temperature atteso al sud Italia vediamo le ultime tendenze ...