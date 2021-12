Meta ha bloccato sei agenzie di sorveglianza con l’accusa di aver spiato 50 mila utenti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Meta ha fatto sapere – con l’ausilio di un rapporto interamente dedicato alla questione – che sono sei le agenzie escluse da tutte le sue piattaforme dopo una serie di evidenze emerse. Meta blocca agenzie sorveglianza perché sarebbe stato accertato che 50 mila dei suoi utenti sono stati spiati sia su Facebook che su Instagram. «Mentre i mercenari informatici spesso sostengono che i loro servizi e surveillanceware sono destinati a concentrarsi solo su criminali e terroristi – si legge nel rapporto stilato in merito – le nostre indagini, i ricercatori indipendenti, i nostri colleghi del settore e i governi hanno dimostrato che il targeting è davvero indiscriminato». LEGGI ANCHE >>> L’acquisizione dell’app Supernatural da parte di Meta è finita ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha fatto sapere – con l’ausilio di un rapporto interamente dedicato alla questione – che sono sei leescluse da tutte le sue piattaforme dopo una serie di evidenze emerse.bloccaperché sarebbe stato accertato che 50dei suoisono stati spiati sia su Facebook che su Instagram. «Mentre i mercenari informatici spesso sostengono che i loro servizi e surveillanceware sono destinati a concentrarsi solo su criminali e terroristi – si legge nel rapporto stilato in merito – le nostre indagini, i ricercatori indipendenti, i nostri colleghi del settore e i governi hanno dimostrato che il targeting è davvero indiscriminato». LEGGI ANCHE >>> L’acquisizione dell’app Supernatural da parte diè finita ...

