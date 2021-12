Messina | De Luca critica il manifesto dell’Ufficio Covid | “un boomerang tornato in testa a chi ha strumentalizzato il Natale”

Advertising

milanomagazine : Messina, a Palazzo Zanca bandiere a mezz'asta in segno di lutto per le vittime della tragica esplosione di Ravanusa… - infoitinterno : Natale a Messina, De Luca: «Non annullo alcun evento» - CittaStampa : Santa Teresa di Riva, il PNRR al centro del confronto tra il Sindaco metropolitano Cateno De Luca e i Sindaci dei d… - palermo24h : Il Gruppo di iniziativa civica “Rispetto Messina: “i dati dei contagi del Covid si avvicinano a quelli dello scorso… - palermo24h : Ponte sullo Stretto, De Luca sogna di “unire Messina e Reggio Calabria”: l’Area Metropolitana integrata, il paragon… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Luca

E di fronte a questa realtà il Sindaco della città disproloquia, sostenendo che siamo in ... E tutto ciò porta il sindaco Dead insistere con lo svolgimento di eventi pubblici, quali ...... Pietro Fotia , segretario Generale del CSA Regioni Autonomie Locali die Giuseppe ... contratti e circolari e l'assenza di dialogo da parte della Giunta De. A rischio il 'Natale della ...La Polizia Municipale dice no a lavori straordinari per 30 giorni: "Salteranno le manifestazioni natalizie". Si intensifica lo scontro tra sindacati e Giunta MESSINA – Se da un lato l’Amministrazione, ...Noi avevamo pensato per la città di Messina un natale che finalmente avrebbe coinvolto tutta la città Monta la polemica per gli eventi natalizi in città a fronte dell’aumento dei casi di Covid registr ...