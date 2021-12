Mercato Napoli: Bremer prima scelta, ma occhio ad un clamoroso ritorno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ormai ben sappiamo, nella giornata trascorsa, giovedì 16 dicembre, l’ormai ex difensore del Napoli Kostas Manolas è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos. La stessa società partenopea ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive del greco. Lo stesso sarà formalizzato e diventerà efficace con l’apertura della finestra di Mercato di gennaio 2022. Con l’imminente partenza del centrale di difesa, il club si è subito messo alla ricerca di un sostituto, studiando valide opzioni per rinforzare questo reparto. Nell’edizione di oggi, venerdì 17 dicembre, del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’ è stato fatto il punto della situazione per quanto concerne le possibili scelte in entrata del Napoli dopo la cessione di Manolas all’Olympiacos. In vetta alla lista del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ormai ben sappiamo, nella giornata trascorsa, giovedì 16 dicembre, l’ormai ex difensore delKostas Manolas è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympiacos. La stessa società partenopea ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive del greco. Lo stesso sarà formalizzato e diventerà efficace con l’apertura della finestra didi gennaio 2022. Con l’imminente partenza del centrale di difesa, il club si è subito messo alla ricerca di un sostituto, studiando valide opzioni per rinforzare questo reparto. Nell’edizione di oggi, venerdì 17 dicembre, del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’ è stato fatto il punto della situazione per quanto concerne le possibili scelte in entrata deldopo la cessione di Manolas all’Olympiacos. In vetta alla lista del ...

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Ma… - armando33947881 : @SpudFNVPN Se puoi ci aggiorni sul mercato entrata Napoli per gennaio è tutto fatto? Aspettiamo solo il 2 gennaio per i nomi? Grazie SPUD - calciomercatoit : ?? #MilanNapoli - Le ultime su #Insigne, #Kessie e i colpi di gennaio: dalle formazioni al mercato - antorendina : @1926_cri Dal napoli sul mercato di gennaio mi aspetto anche questo - rep_napoli : Napoli, dall'ex Mercato ittico al Mann, la mappa dei duemila homeless 'finiti in strada per il Covid' [di Paolo Pop… -