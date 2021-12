Mercato auto Europa | un abisso senza fine | a novembre -17 | 5 per cento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una picchiata infinita: è quella delmobilistico europeo. Nei Paesi Eu + Efta + Uk asono state immatricolate 864.119vetture, pari a un calo del 17,5% sullo stesso mese del 2020. Che già di per sé sarebbe poco confortante. Tuttavia, finisce per essere addirittura inquietante se il confronto viene fatto col2019, prima che iniziasse la pandemia: in tal caso la contrazione è pari al 28,7%. Calo, quest’ultimo, in linea con la contrazione che si riscontra per i primi 11 mesi dell’anno e che, rispetto al 2019, è del 25,6%. Secondo il Centro Studi Promotor (CSP), “la mobilità ha subito una forte contrazione dovuta essenzialmente alle misure adottate contro la pandemia e al timore della gente per i contagi. A ciò si aggiunge che in tuttasi sta ...