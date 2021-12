“Mente dal primo minuto”. GF Vip, bordata da fuori contro Soleil Sorge. La voce pesante che la accusa (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel bene e nel male la grande protagonista è sempre lei. Difficile restare impassibili di fronte a Soleil Sorge. Ne sa qualcosa Alex Belli da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma il personaggio, come si suol dire, ‘tira’. E attira. Attira complimenti, follower, critiche e commenti. Insomma, proprio quello che ci vuole per un programma, o meglio un reality, che tutto deve fare tranne che perdere ascolti e ‘capacità di engagement’, come dicono quelli studiati (o era studiosi?… ; ). Ora che Alex è uscito e il triangolo con la moglie Delia Duran e la bella influencer non è più tale, ecco che Soleil ha un mancamento. L’influencer sta passando giorni difficili e durante una delle ultime notti si è anche sentita male. A un certo punto, infatti, Soleil Sorge si è isolata dal resto del gruppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel bene e nel male la grande protagonista è sempre lei. Difficile restare impassibili di fronte a. Ne sa qualcosa Alex Belli da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma il personaggio, come si suol dire, ‘tira’. E attira. Attira complimenti, follower, critiche e commenti. Insomma, proprio quello che ci vuole per un programma, o meglio un reality, che tutto deve fare tranne che perdere ascolti e ‘capacità di engagement’, come dicono quelli studiati (o era studiosi?… ; ). Ora che Alex è uscito e il triangolo con la moglie Delia Duran e la bella influencer non è più tale, ecco cheha un mancamento. L’influencer sta passando giorni difficili e durante una delle ultime notti si è anche sentita male. A un certo punto, infatti,si è isolata dal resto del gruppo ...

