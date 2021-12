Meno di Trenta: annunciate le nomination della terza edizione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Meno di Trenta, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web sotto i trent'anni, annuncia le nuove cinquine stabilite in base alle uscite 2020-2021! Meno di Trenta, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web rigorosamente sotto i trent'anni, si avvicina alla terza edizione e annuncia le nuove nomination stabilite in base alle uscite e alle messe in onda del periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Meno di Trenta continuerà ad assegnare quattro premi principali: due per la categoria legata al cinema(Premio Miglior Attore di Cinema e Premio Migliore Attrice di Cinema) e due dedicati alla serialità televisiva/tv (Premio Miglior Attore di Serie TV e Premio Migliore Attrice di Serie TV). Saranno previsti, anche per la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021)di, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web sotto i trent'anni, annuncia le nuove cinquine stabilite in base alle uscite 2020-2021!di, il premio dedicato ad artisti di cinema, TV e web rigorosamente sotto i trent'anni, si avvicina allae annuncia le nuovestabilite in base alle uscite e alle messe in onda del periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021.dicontinuerà ad assegnare quattro premi principali: due per la categoria legata al cinema(Premio Miglior Attore di Cinema e Premio Migliore Attrice di Cinema) e due dedicati alla serialità televisiva/tv (Premio Miglior Attore di Serie TV e Premio Migliore Attrice di Serie TV). Saranno previsti, anche per la ...

Advertising

dontgiveahoot_ : RT @Babusshya: Artem Matteo e Nicolas candidati come migliori attori di serie tv/film tv per il premio meno di trenta sto frignando si meri… - timeisdanciing : RT @star3star3: Nicolas maupas è candidato come migliore attore di serie tv per il premio “meno di trenta”, una competizione dedicata a tut… - barbiesversion : RT @star3star3: Nicolas maupas è candidato come migliore attore di serie tv per il premio “meno di trenta”, una competizione dedicata a tut… - elfede071 : RT @star3star3: Nicolas maupas è candidato come migliore attore di serie tv per il premio “meno di trenta”, una competizione dedicata a tut… - bimbadideddy : RT @star3star3: Nicolas maupas è candidato come migliore attore di serie tv per il premio “meno di trenta”, una competizione dedicata a tut… -