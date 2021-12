Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021 | Italia quarta con 5 medaglie | Canada in testa

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MedagliereMondialinuotovascacorta2021 Medagliere Mondiali nuoto vasca corta 2021: Italia terza… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti oro e bronzo! Argento 4x100! Italia terza nel medagliere - sportface2016 : #Nuoto, Mondiali #AbuDhabi 2021: il #medagliere aggiornato al termine della prima giornata - TuffiBlog : Mondiali Giovanili FINA: Kyiv – Malofeev re dalla piattaforma, parità in testa al medagliere -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Mondiali

SPORTFACE.IT

Doppio argento con Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato aidi Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta . Martinenghi, non brillantissimo nelle prime ...IN GARA GIORNO PER GIORNO......giornata deidi Abu Dhabi 2021. SEGUI IL LIVE DELLA SECONDA GIORNATA COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: L'appuntamento è per domani mattina alle 6.30 con la terza sessione di batterie e tanti italiani ancora in vasca. Grazie per averci seguito e buona ser ...VELA OLIMPICA Campionati Mondiali Giovanili in Oman: brilla l’Italia del futuro redazione. 59 nazioni in gara per 11 classi giovanili, un totale di 433 atleti: questi i numeri d ...