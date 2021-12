Mauro Icardi, guai seri per lui e la moglie: denunciati per riciclaggio di denaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli ultimi mesi nel mirino del gossip per presunto tradimento, Wanda Nara e Mauro Icardi sono nuovamente al centro dell’attenzione. Questa volta, però, si tratta di guai abbastanza seri. La coppia, infatti, è stata denunciata per riciclaggio di denaro. guai seri PER WANDA E Icardi – Solo poco tempo fa la coppia era finita al centro L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli ultimi mesi nel mirino del gossip per presunto tradimento, Wanda Nara esono nuovamente al centro dell’attenzione. Questa volta, però, si tratta diabbastanza. La coppia, infatti, è stata denunciata perdiPER WANDA E– Solo poco tempo fa la coppia era finita al centro L'articolo

Advertising

infoitsport : Scandalo fiscale per Mauro Icardi e Wanda Nara: la coppia è accusata di riciclaggio di denaro - infoitsport : Grana finanziaria per Mauro Icardi e Wanda Nara: accusati di riciclaggio in Argentina - infoitsport : Nuovo scandalo travolge Wanda Nara e Mauro Icardi: accuse pesantissime - Napoleonismo : RT @TonyMellace7: A money launderer? Mauro Icardi?!?!? - TonyMellace7 : A money launderer? Mauro Icardi?!?!? -