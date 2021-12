Maurizio Sarri si lamenta dei troppi impegni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il periodo che sta vivendo la Lazio attualmente, non è certo dei migliori. Durante le ultime partite, a parte qualche sprazzo, i biancocelesti sono apparsi scarichi e decisamente poco incisivi. Basti pensare che nelle ultime cinque gare, hanno collezionato tre sconfitte, solo una vittoria e un pareggio. , compresa l’Europa League. Lazio vs Genoa: in tv e formazioni Maurizio Sarri si lamenta del calendario fitto: quali le sue parole? Attualmente la Lazio di Maurizio Sarri si trova al nono posto in classifica con 25 punti. Un bilancio alquanto negativo per i biancocelesti che non rientrano nemmeno tra le prime otto squadre della Serie A. Per i capitolini, è vero, è una fase di cambiamenti e soprattutto d’assestamento, ma i dati parlano ed evidenziano come nell’ultimo periodo le vittorie si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il periodo che sta vivendo la Lazio attualmente, non è certo dei migliori. Durante le ultime partite, a parte qualche sprazzo, i biancocelesti sono apparsi scarichi e decisamente poco incisivi. Basti pensare che nelle ultime cinque gare, hanno collezionato tre sconfitte, solo una vittoria e un pareggio. , compresa l’Europa League. Lazio vs Genoa: in tv e formazionisidel calendario fitto: quali le sue parole? Attualmente la Lazio disi trova al nono posto in classifica con 25 punti. Un bilancio alquanto negativo per i biancocelesti che non rientrano nemmeno tra le prime otto squadre della Serie A. Per i capitolini, è vero, è una fase di cambiamenti e soprattutto d’assestamento, ma i dati parlano ed evidenziano come nell’ultimo periodo le vittorie si ...

