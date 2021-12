Mattia Stanga e l'ironia su TikTok: 'Il mio anno inaspettato, ora vorrei recitare in una serie tv' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell'anno in cui TikTok ha toccato la soglia del miliardo di utenti mensili attivi, tra i nomi che si sono imposti all'attenzione c'è quello di Mattia Stanga. Sulla piattaforma più popolare della ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell'in cuiha toccato la soglia del miliardo di utenti mensili attivi, tra i nomi che si sono imposti all'attenzione c'è quello di. Sulla piattaforma più popolare della ...

Advertising

Paoletta_F : .@stanga_mattia si racconta: «Ho un debole per Laura Pausini e Dua Lipa» @RevenewsI per @msn_italia - RevenewsI : Sul palco dell’evento di fine anno organizzato da @TikTok_it, @stanga_mattia si conferma tra i creator italiani di… - jumpolsneck : mattia stanga ti prego diventiamo amici - RedpixeI : @stanga_mattia Se ti può aiutare a rimanere con i piedi per terra ti faccio un critica: la clip sui medici è brutta… - cleopheas : @stanga_mattia smettila di fare video sull’organizzazione dei regali di Natale, è il momento di parlare del vero fl… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Stanga Mattia Stanga e l'ironia su TikTok: 'Il mio anno inaspettato, ora vorrei recitare in una serie tv' Nell'anno in cui TikTok ha toccato la soglia del miliardo di utenti mensili attivi, tra i nomi che si sono imposti all'attenzione c'è quello di Mattia Stanga. Sulla piattaforma più popolare della Generazione Z sono due milioni i followers che seguono le parodie esilaranti del creator. Le sue clip sono, infatti, il ritratto dissacratorio e ...

Il 2021 in Italia raccontato dai video su TikTok ... primo in Europa, secondo nel mondo con oltre 123 milioni di follower che qui insieme con Mattia Stanga e Tasnim Ali racconta il suo 2021.

Mattia Stanga si racconta: «Ho un debole per Laura Pausini e Dua Lipa» Revenews Mattia Stanga si racconta: «Ho un debole per Laura Pausini e Dua Lipa» Sul palco dell’evento di fine anno organizzato da TikTok, Mattia Stanga si conferma tra i creator italiani di maggiore successo. Lo abbiamo incontrato: la nostra intervista.

Il 2021 in Italia raccontato dai video su TikTok Milano, 15 dic. (askanews) - Come è stato il 2021 in Italia visto da TikTok? Le bellezze italiane, lo sport, la musica, ma anche i libri e la cultura sono fra i trend che hanno segnato l'anno per la p ...

Nell'anno in cui TikTok ha toccato la soglia del miliardo di utenti mensili attivi, tra i nomi che si sono imposti all'attenzione c'è quello di. Sulla piattaforma più popolare della Generazione Z sono due milioni i followers che seguono le parodie esilaranti del creator. Le sue clip sono, infatti, il ritratto dissacratorio e ...... primo in Europa, secondo nel mondo con oltre 123 milioni di follower che qui insieme cone Tasnim Ali racconta il suo 2021.Sul palco dell’evento di fine anno organizzato da TikTok, Mattia Stanga si conferma tra i creator italiani di maggiore successo. Lo abbiamo incontrato: la nostra intervista.Milano, 15 dic. (askanews) - Come è stato il 2021 in Italia visto da TikTok? Le bellezze italiane, lo sport, la musica, ma anche i libri e la cultura sono fra i trend che hanno segnato l'anno per la p ...