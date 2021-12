(Di venerdì 17 dicembre 2021) di Genova, è d'accordo con il tampone per i vaccinati? "No. Così finiamo di confondere la gente. Abbiamo detto che ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Bassetti

, direttore della Clinica malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, è d'accordo con il tampone per i vaccinati? "No. Così finiamo di confondere la gente. Abbiamo detto che ...Così, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova, ai microfoni di iNews24 , sui grandi eventi durante le feste. ' Non si può obbligare tout court le persone ...Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive Policlinico San Martino di Genova, è d'accordo con il tampone per i vaccinati? «No. Così finiamo di confondere la gente. Abbiamo ...Cambiano colore a breve la Liguria, il Veneto, le Marche e la Provincia di Trento. In bilico Emilia-Romagna e Lombardia. Tra sindaci e governatori, è corsa a ordinanze restrittive anche in zona bianca ...