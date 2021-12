MasterChef Italia 11, Al via la nuova stagione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al via ieri sera l’attesissima undicesima edizione di MasterChef Italia, «il luogo che ha acceso i sogni degli Italiani, e continua a farlo». Come hanno sentenziato i tre giudici-chef più amati del piccolo schermo. Ieri sera su Sky e in streaming su NOW Bruno Barbieri, sempre iconico che all’esordio ha sceltoabito giallo e camicia blu, l’elegantissimo Antonino Cannavacciuolo e lo stile glamour british di Giorgio Locatelli con dolcevita. Le novità di MasterChef Italia 11 La prima entrée dello show ha visto la sfilata degli aspiranti concorrenti al cospetto dei tre temibilissimi chef – con cielo di Stelle Michelin sempre a corredo! – Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Seduti al loro sgabello, i tre hanno ascoltato le loro storie, assaggiato i primi piatti di questa edizione, nei Live Cooking che hanno ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Al via ieri sera l’attesissima undicesima edizione di, «il luogo che ha acceso i sogni deglini, e continua a farlo». Come hanno sentenziato i tre giudici-chef più amati del piccolo schermo. Ieri sera su Sky e in streaming su NOW Bruno Barbieri, sempre iconico che all’esordio ha sceltoabito giallo e camicia blu, l’elegantissimo Antonino Cannavacciuolo e lo stile glamour british di Giorgio Locatelli con dolcevita. Le novità di11 La prima entrée dello show ha visto la sfilata degli aspiranti concorrenti al cospetto dei tre temibilissimi chef – con cielo di Stelle Michelin sempre a corredo! – Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Seduti al loro sgabello, i tre hanno ascoltato le loro storie, assaggiato i primi piatti di questa edizione, nei Live Cooking che hanno ...

Advertising

emabrue : Ascolti Tv analisi 16 dicembre 2021: “Un Professore” saluta e prenota il ritorno. Poi Scotti e Scalfi e la Coppa It… - telodogratis : Si accendono i fornelli di MasterChef Italia 11. In gara un palermitano - tvzoomitalia : #AscoltiTv analisi 16 dicembre 2021: “Un Professore” saluta e prenota il ritorno. Poi Scotti e Scalfi e la Coppa It… - infoitcultura : Masterchef Italia 11, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - SkyTG24 : #MasterChefIT 11 riaccende i sogni degli italiani. Al via le prime selezioni -