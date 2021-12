Martina Muore a 14 Anni con il Covid, La Mamma Disperata: “Se N’è Andata Sola” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Queste sono le parole di Rita Scherillo, Mamma di Martina, 14enne morta di Covid: “La mia bambina se ne è Andata da Sola, non ho nemmeno potuto salutarla. Spero che ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 17 dicembre 2021) Queste sono le parole di Rita Scherillo,di, 14enne morta di: “La mia bambina se ne èda, non ho nemmeno potuto salutarla. Spero che ...

