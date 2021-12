Martina Fidanza operata al cuore: “Sto bene” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Martina Fidanza, la bergamasca campionessa del mondo nello scratch, 22 anni, ha avuto aritmie anomali in allenamento ed è stata sottoposta a un’ablazione al cuore all’atrio destro. Un’operazione simile a quella di Elia Viviani a gennaio. Dopo l’intervento, in un post post su Instagram scrive: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!”, scrive la Fidanza. E la Federciclismo del presidente Cordiano Dagnoni aggiunge: “L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021), la bergamasca campionessa del mondo nello scratch, 22 anni, ha avuto aritmie anomali in allenamento ed è stata sottoposta a un’ablazione alall’atrio destro. Un’operazione simile a quella di Elia Viviani a gennaio. Dopo l’intervento, in un post post su Instagram scrive: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione alè andata. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!”, scrive la. E la Federciclismo del presidente Cordiano Dagnoni aggiunge: “L’operazione alè andataper! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti ...

ItaliaTeam_it : L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sell… - settalese : RT @ItaliaTeam_it: L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sell… - Soniotta : Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: "Sto bene, tornerò più forte" - DomenicoMazzil5 : RT @ItaliaTeam_it: L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sell… -