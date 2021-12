Martina, 14 anni, muore di Covid. L’appello della madre: «Vaccinate i vostri figli» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Martina. Si chiamava così la 14enne morta pochi giorni fa all’Ospedale Salesi di Ancona. Causa del decesso? Il Coronavirus. La Covid-19 ha avuto il sopravvento sul corpo dell’adolescente, in verità già colpito da alcune patologie genetiche e un trapianto renale con conseguente immunosoppressione farmacologica. Ed era proprio quest’ultima terapia che aveva spinto i medici a ritardare la vaccinazione. «Il 28 ottobre scorso – racconta sua madre, Rita Scherillo – siamo finiti in ospedale con mio figlio più piccolo, che è stato il primo a risultare positivo al Covid. Noi eravamo tutti vaccinati tranne il bimbo di 8 anni e mia figlia Martina. Si sarebbe dovuta vaccinare il 5 dicembre. Invece il primo novembre al mattino le ho controllato la temperatura ed ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021). Si chiamava così la 14enne morta pochi giorni fa all’Ospedale Salesi di Ancona. Causa del decesso? Il Coronavirus. La-19 ha avuto il sopravvento sul corpo dell’adolescente, in verità già colpito da alcune patologie genetiche e un trapianto renale con conseguente immunosoppressione farmacologica. Ed era proprio quest’ultima terapia che aveva spinto i medici a ritardare la vaccinazione. «Il 28 ottobre scorso – racconta sua, Rita Scherillo – siamo finiti in ospedale con mioo più piccolo, che è stato il primo a risultare positivo al. Noi eravamo tutti vaccinati tranne il bimbo di 8e mia. Si sarebbe dovuta vaccinare il 5 dicembre. Invece il primo novembre al mattino le ho controllato la temperatura ed ...

