Martial-Juventus | a Gennaio si può provare l’assalto

Advertising

Gazzetta_it : Martial sempre più lontano dallo United, la Juve ci pensa: ipotesi prestito - forumJuventus : (Gds) 'Martial chiama la Juventus, voglia di riscatto e un posto al mondiale: il francese si propone, i bianconeri… - infoitsport : Martial può diventare il primo nome per la Juventus: lascerà lo United a gennaio, anche in prestito - chiaracorazzari : @frances14372469 ho sentito che Martial vuole la Juventus e Icardi penso viene - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Martial chiama la Juventus, voglia di riscatto e un posto al mondiale: il francese si propone, i bianconeri ci pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Martial Juventus

Laavrebbe individuato un calciatore low cost per rinforzare momentaneamente il proprio reparto offensivo. Si tratta di. Andrea Agnelli pare voglia dare a Max Allegri l'attaccante di cui ...Manolas all'Olympiacos/ Calciomercato Napoli: già 2 nomi per sostituire il difensore!ALLA? SI RAGIONA SUL PRESTITO MA A VINOVO... Dunque per Anthonyallaper ...E i bianconeri, in cerca di gol, sarebbero una meta gradita al giocatore. L'attaccante classe '95, secondo la Gazzetta, ha rotto con il Manchester United e sarebbe addirittura 'in fuga' dal club ingle ...Nuova giornata di speculazioni e indiscrezioni di calciomercato. Dall’analisi dei movimenti degli ultimi due giorni è emersa una intensificazione delle trattative che vedono come protagonista la Juven ...