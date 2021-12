Marlene Kuntz: 'Ecco il nostro progetto green. Esclusi da Sanremo? Amadeus ha perso un'occasione' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Trent'anni. E non sentirli. I Marlene Kuntz sperimentano, si innovano, sono una band in continuo fermento. Si è chiusa ieri la due mesi di 'Karma Clima', factory musicale itinerante per la creazione ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Trent'anni. E non sentirli. Isperimentano, si innovano, sono una band in continuo fermento. Si è chiusa ieri la due mesi di 'Karma Clima', factory musicale itinerante per la creazione ...

Advertising

eddyanselmi : Potrebbe essere che Matteo Romano sia il primo cantante solista di Cuneo in gara al Festival di Sanremo. Gruppi no,… - effe_news : MARLENE KUNTZ_Fino al 16 dicembre alla Borgata Paraloup la terza e ultima residenza di KARMA CLIMA - Ale18727291 : Già cinque anni sono passati!! ?????? Domani sera, giovedì 2 febbraio, al Bliss dell’Aquila i Marlene Kuntz in concer… - OltreleColonne : La Borgata Paraloup ospita l’ultima residenza di “Marlene Kuntz. Karma Clima” - BassoFabrizio : I @marlenekuntz hanno scelto tre luoghi di resistenza in #Piemonte per preparare il nuovo album e sostenere il prog… -