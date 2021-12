Maria Sole Ferrieri Caputi la prima donna arbitro di una squadra di serie A (Di venerdì 17 dicembre 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo, perché in qualche modo il nostro calcio è tra i più importanti e conosciuti al mondo. L’immagine di Maria Sole Ferrieri Caputi prima arbitro della storia a dirigere una squadra di serie A. Una partita dei sedicesimi di Coppa Italia, che sulla carta prima delle designazioni arbitrali era importante solo per Cagliari e Cittadella, tifosi e società, è passata alla storia dello sport. La storia dell’arbitraggio al femminile. “Rappresenta la crescita del movimento femminile che sta realizzando un sogno di civiltà, con applicazione, impegno e passione” – ha dichiarato Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione italiana arbitri (AIA) che ha fortemente creduto nell’arbitraggio femminile anche nel ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo, perché in qualche modo il nostro calcio è tra i più importanti e conosciuti al mondo. L’immagine didella storia a dirigere unadiA. Una partita dei sedicesimi di Coppa Italia, che sulla cartadelle designazioni arbitrali era importante solo per Cagliari e Cittadella, tifosi e società, è passata alla storia dello sport. La storia dell’arbitraggio al femminile. “Rappresenta la crescita del movimento femminile che sta realizzando un sogno di civiltà, con applicazione, impegno e passione” – ha dichiarato Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione italiana arbitri (AIA) che ha fortemente creduto nell’arbitraggio femminile anche nel ...

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - raffaellapaita : Una bella notizia! Ieri sera per la prima volta nella storia una donna, Maria Sole #FerrieriCaputi, ha arbitrato un… - Corriere : «Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro.… - Corriere : Maria Sole arbitro dei big: «Al debutto ho espulso il portiere: la madre mi ha aspettato fuori...» - NascHome : RT @raffaellapaita: Una bella notizia! Ieri sera per la prima volta nella storia una donna, Maria Sole #FerrieriCaputi, ha arbitrato una sq… -