Maria Monsè pensa a L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione, poi confessa: “Ecco chi è il peggiore del GF Vip” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Maria Monsè è l’ultima vippona eliminata dal GF Vip ed è uscita (per uno 0,1%) dopo aver ricevuto ben 14 nomination. La showgirl ospite a Casa Chi ha criticato l’atteggiamento di diverse concorrenti e – tra le tante – se l’è presa anche con Patrizia Pellegrino. La Monsè si è sentita tradita dalla collega. “Ero carica quando sono entrata. Avevo un sorriso a 32 denti, eppure tanti hanno fatto gruppo contro di me. Queste ragazzine scocciate con la sigaretta in bocca mi dicevano che ero falsa. Sono state dette cose contro di me che io non direi nemmeno alla mia peggior nemica. Poi per me Patrizia è stata una traditrice. Mi diceva ‘sosteniamoci’ e mi faceva capire di non votarci e poi mi ha nominata lei”. Patrizia e Maria sono già ai ferri corti… ma l’inserimento nel gruppo dei nuovi VIPPONI prosegue a rilento per ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)è l’ultima vippona eliminata dal GF Vip ed è uscita (per uno 0,1%) dopo aver ricevuto ben 14 nomination. La showgirl ospite a Casa Chi ha criticato l’atteggiamento di diverse concorrenti e – tra le tante – se l’è presa anche con Patrizia Pellegrino. Lasi è sentita tradita dalla collega. “Ero carica quando sono entrata. Avevo un sorriso a 32 denti, eppure tanti hanno fatto gruppo contro di me. Queste ragazzine scocciate con la sigaretta in bocca mi dicevano che ero falsa. Sono state dette cose contro di me che io non direi nemmeno alla mia peggior nemica. Poi per me Patrizia è stata una traditrice. Mi diceva ‘sosteniamoci’ e mi faceva capire di non votarci e poi mi ha nominata lei”. Patrizia esono già ai ferri corti… ma l’inserimento nel gruppo dei nuovi VIPPONI prosegue a rilento per ...

Advertising

StraNotizie : Maria Monsè pensa a L’Isola dei Famosi e La Pupa e il Secchione, poi confessa: “Ecco chi è il peggiore del GF Vip” - GraziaDeNicola1 : @LindaMenichini Biagio per me solo un gran ruffiano e ha il GF per tre mesi quindi per me il suo difendere adesso S… - cestlaviemacher : @M_Ferrari237 @maravilhaSoleil Peccato per te che a noi fregava un cazzo di salvare Maria Monsé. Io mai votata. - infoitcultura : Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo/ “In 3 gg è passato dal non sopportare Lulù ad amarla” - infoitcultura : Maria Monsè attacca Manuel e mette in discussione il suo amore per Lulù -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè Maria Monsè fa il nome del peggiore concorrente del GF Vip (e non è Lulù) Maria Monsè , ospite di Casa Chi , ha parlato del suo percorso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip . Successivamente la ex di Non è la Rai ha svelato che tornerebbe in gioco una terza volta ...

Patrizia Pellegrino Vs Maria Monsè 'Mi ha torturata'/ 'Mi sentivo soffocare al GF!' Patrizia Pellegrino tona ad attaccare Maria Monsè . Ora che anche la seconda è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip , la Pellegrino ha voluto chiarire alcune cose e lo ha fatto durante una diretta su Instagram con i tre ex gieffini ...

Grande Fratello Vip, ventiseiesima puntata: Maria Monsè la più votata. La finale il 14 marzo 2022 leggo.it , ospite di Casa Chi , ha parlato del suo percorso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip . Successivamente la ex di Non è la Rai ha svelato che tornerebbe in gioco una terza volta ...Patrizia Pellegrino tona ad attaccare. Ora che anche la seconda è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip , la Pellegrino ha voluto chiarire alcune cose e lo ha fatto durante una diretta su Instagram con i tre ex gieffini ...