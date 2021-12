Marco Rossi consiglia il Napoli: «Szalai è un ottimo affare» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato al Napoli l’acquisto del difensore Attila Szalai Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato al Napoli l’acquisto del difensore Attila Szalai. Le sue dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Szalai – «L’ho chiamato nel 2019 in Nazionale subendo tante critiche, ma poi i fatti mi hanno dato ragione. Dico che è un ragazzo che ha grandissime potenzialità, sta facendo vedere il suo valore in Turchia. Credo sia appetito da veri club in Inghilterra e Spagna ed ora in Italia. Il Napoli potrebbe fare un ottimo affare perché ha grandi valori umani e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021), commissario tecnico dell’Ungheria, hato all’acquisto del difensore Attila, commissario tecnico dell’Ungheria, hato all’acquisto del difensore Attila. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Calcio24.– «L’ho chiamato nel 2019 in Nazionale subendo tante critiche, ma poi i fatti mi hanno dato ragione. Dico che è un ragazzo che ha grandissime potenzialità, sta facendo vedere il suo valore in Turchia. Credo sia appetito da veri club in Inghilterra e Spagna ed ora in Italia. Ilpotrebbe fare unperché ha grandi valori umani e ...

