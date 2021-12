Marche, Liguria, Veneto e Trentino passano in zona gialla (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e Provincia Autonoma di Trento in area gialla. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con cui si sancisce il passaggio pere Provincia Autonoma di Trento in area. L’ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

