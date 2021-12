Mara Venier col cuore in mano: “da mamma ho fatto molti errori perché…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mara Venier piace così tanto a tanti perché è esattamente come la si vede in televisione, sorridente e spontanea. Recentemente si è raccontata a Famiglia Cristiana e ha detto anche che ha fatto molti errori. Quali? Mara Venier-AltranotiziaMara Venier ha due città nel suo cuore, due tra le più belle del mondo. La prima è Venezia, la città dove è nata e a cui è rimasta legata grazie ad un infinito cordone ombelicale che non si taglierà mai, l’altra è Roma, la città che l’ha accolta giovanissima e con un figlio in arrivo. La conduttrice veneziana è uno dei personaggi televisivi non soltanto più amati, ma più genuinamente veri. Quella signora sempre sorridente ed amante della vita, in tutte le sue ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021)piace così tanto a tanti perché è esattamente come la si vede in televisione, sorridente e spontanea. Recentemente si è raccontata a Famiglia Cristiana e ha detto anche che ha. Quali?-Altranotiziaha due città nel suo, due tra le più belle del mondo. La prima è Venezia, la città dove è nata e a cui è rimasta legata grazie ad un infinito cordone ombelicale che non si taglierà mai, l’altra è Roma, la città che l’ha accolta giovanissima e con un figlio in arrivo. La conduttrice veneziana è uno dei personaggi televisivi non soltanto più amati, ma più genuinamente veri. Quella signora sempre sorridente ed amante della vita, in tutte le sue ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara V… - Melaion : @OrtigiaP La TV è fede per gli italiani. Credono a Mara Venier e Amadeus. Sono buoni non leccaculi. - infoitcultura : Mara Venier testimone di un amore: arriva la conferma per Alberto Matano? - zazoomblog : Domenica In Mara Venier cambia idea: ci sarà LUI al suo fianco - #Domenica #Venier #cambia #idea: - ItsmeGioia : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… -