Mara Venier, bellezza senza tempo: il sorriso e la sensualità che spiazzano i fan – FOTO (Di venerdì 17 dicembre 2021) Passano gli anni ma lei rimane sempre la vera regina della televisione italiana: Mara Venier sfoggia una bellezza che non teme l’orologio, e che fa ancora innamorare i suoi fan.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Passano gli anni ma lei rimane sempre la vera regina della televisione italiana:sfoggia unache non teme l’orologio, e che fa ancora innamorare i suoi fan.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Raiofficialnews : ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara V… - infoitcultura : Mara Venier testimone di un amore: arriva la conferma per Alberto Matano? - zazoomblog : Domenica In Mara Venier cambia idea: ci sarà LUI al suo fianco - #Domenica #Venier #cambia #idea: - ItsmeGioia : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… - hasDarkHorse : Meglio per voi che facciate la seconda e la terza stagione perché rapisco Mara Venier altrimenti. #unprofessore -