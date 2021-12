Manuel Bortuzzo scoppia a piangere davanti a tutti: il motivo del suo crollo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella serata di ieri Manuel Bortuzzo è scoppiato a piangere davanti a tutti: il motivo dietro al crollo del concorrente più amato. Questa è una settimana importantissima per il GF Vip visto che scadono i contratti di diversi concorrenti. Tra quelli che rimarranno certamente troviamo Manuel Bortuzzo, che sta sfruttando al meglio la sua esperienza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella serata di ierito a: ildietro aldel concorrente più amato. Questa è una settimana importantissima per il GF Vip visto che scadono i contratti di diversi concorrenti. Tra quelli che rimarranno certamente troviamo, che sta sfruttando al meglio la sua esperienza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a ro… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo scoppia a piangere davanti a tutti: il motivo del suo crollo - #Manuel #Bortuzzo #scoppia… - romait_it : Caso Bortuzzo, un altro sconto di pena per gli imputati che spararono a Manuel? - - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Manuel Bortuzzo piange per Aldo Montano: ecco perché e cosa è successo #gfvip #AldoMontano #manuelbortuzzo - PorroPaola : RT @chilhavistorai3: Manuel Bortuzzo: Corte Cassazione dispone processo d’appello bis. Da rivalutare la premeditazione. Possibile un ulteri… -