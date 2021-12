Manovra, pronto l’emendamento sulle delocalizzazioni: doppia sanzione se manca un piano per gli esuberi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Intesa nel governo sulla bozza di emendamento sulle delocalizzazioni che finirà nella legge di Bilancio 2022. Nonostante le resistenze del mondo imprenditoriale e le tensioni all’interno della maggioranza sul punto, l’esecutivo ha deciso di inasprire le sanzioni per le aziende che spostano la produzione fuori dall’Italia. Una sorta di paracadute per limitare i danni e far desistere le società che non seguono un percorso condiviso per la dismissione delle proprie attività nel Paese: un tema particolarmente caro alla delegazione M5s. Nel testo della bozza si legge che un datore di lavoro «inadempiente» rispetto al piano di salvataggio concordato prima della chiusura di «una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato sul territorio nazionale» è tenuto a pagare il contributo previsto dalla legge sui ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Intesa nel governo sulla bozza di emendamentoche finirà nella legge di Bilancio 2022. Nonostante le resistenze del mondo imprenditoriale e le tensioni all’interno della maggioranza sul punto, l’esecutivo ha deciso di inasprire le sanzioni per le aziende che spostano la produzione fuori dall’Italia. Una sorta di paracadute per limitare i danni e far desistere le società che non seguono un percorso condiviso per la dismissione delle proprie attività nel Paese: un tema particolarmente caro alla delegazione M5s. Nel testo della bozza si legge che un datore di lavoro «inadempiente» rispetto aldi salvataggio concordato prima della chiusura di «una sede, uno stabilimento, una filiale, un ufficio o un reparto autonomo situato sul territorio nazionale» è tenuto a pagare il contributo previsto dalla legge sui ...

