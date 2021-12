Manovra: arriva l'emendamento del governo: intesa sulle tasse e bonus bollette (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stamattina è stato depositato in Commissione Bilancio del Senato l'emendamento omnibus del governo che riunisce tutte le modifiche alla legge di bilancio. Tra queste la riforma fiscale, con il taglio ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stamattina è stato depositato in Commissione Bilancio del Senato l'omnibus delche riunisce tutte le modifiche alla legge di bilancio. Tra queste la riforma fiscale, con il taglio ...

