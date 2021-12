Manovra 2022, l’emendamento del Governo: dall’Irpef al bonus tv, tutte le novità (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Governo recepisce le richieste della politica, soprattutto sul versante delle tasse, e presenta al Senato un maxi-emendamento al Ddl Bilancio che va a modificare quella che sarà la Manovra 2022. Dal taglio di Irpef e IRap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento del bonus tv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse le novità presentate in Senato per la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazio anche per il Giubileo del 2025. Il tempo stringe, la Manovra deve essere approvata entro la fine dell’anno e dopo il passaggio in Senato la Camera non potrà far altro che approvare il ddl così come uscirà da Palazzo Madama. Vediamo quindi tutte le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilrecepisce le richieste della politica, soprattutto sul versante delle tasse, e presenta al Senato un maxi-emendamento al Ddl Bilancio che va a modificare quella che sarà la. Dal taglio di Irpef e IRap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento deltv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse lepresentate in Senato per la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazio anche per il Giubileo del 2025. Il tempo stringe, ladeve essere approvata entro la fine dell’anno e dopo il passaggio in Senato la Camera non potrà far altro che approvare il ddl così come uscirà da Palazzo Madama. Vediamo quindile ...

