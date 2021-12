Manovra 2022: Irpef, bollette e bonus tv. Arriva l'emendamento del governo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dalle n uove aliquote Irpef al rifinanziamento del bonus tv. Sono alcune delle novità previste dall' emendamento omnibus alla Manovra 2022 presentato dal governo in Senato, che recepisce l'intesa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dalle n uove aliquoteal rifinanziamento deltv. Sono alcune delle novità previste dall'omnibus allapresentato dalin Senato, che recepisce l'intesa ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #17dicembre: #Bce, fine dei fondi anti Covid a marzo, inflazio… - PattyRossy70 : RT @tempoweb: Arrivano altri 50 milioni da destinare al generale Figliuolo per i 'servizi logistici' necessari per affrontare l'epidemia an… - fisco24_info : Manovra 2022, da riforma Irpef a taglio bollette: emendamento governo: Bonus tv, turismo e scuole fra i temi conten… - italiaserait : Manovra 2022, da riforma Irpef a taglio bollette: emendamento governo - tempoweb : Arrivano altri 50 milioni da destinare al generale Figliuolo per i 'servizi logistici' necessari per affrontare l'e… -