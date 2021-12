Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip? Lorenzo Amoruso interviene – VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021)la Casa delsui social in vista della nuova puntata in diretta che andrà in onda stasera su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini.ilQualcuno ha insinuato chevuole più soldi e altre situazioni sgradevoli.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lascia la Casa del Grande Fratello Vip ? Lorenzo Amoruso interviene sui social in vista della nuova puntata in diretta che andrà in onda stasera su Canale 5 condotta da Alfonso ...Tra gli altri anche, che dopo una 'strana' telefonata in confessionale con i propri cari aveva annunciato la possibilità sempre più concreta di lasciare il reality. Infine Davide ...Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip? Lorenzo Amoruso interviene sui social e svela come stanno le cose, il video.Nella casa del GF Vip in questi giorni Manila Nazzaro non ha potuto chiarire le ragioni per cui molto probabilmente stasera lascerà il gioco. E’ Lorenzo Amoruso su Instagram a chiarire i motivi che po ...