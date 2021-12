Manduria | accusa | armi e munizioni detenute illegalmente | arrestato 59enne Guardia di finanza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, nei giorni scorsi una pattuglia di Finanzieri della Compagnia diha fermato per un controllo un’autovettura nella frazione di San Pietro in Bevagna del comune messapico. Durante le operazioni di identificazione, il conducente del veicolo, unresidente a(TA), risultato già gravato da precedenti di polizia, ha mostrato da subito chiari segni di stato d’animo apprensivo che hanno insospettito i militari, i quali hanno proceduto ad approfondire il controllo del mezzo, rinvenendo un coltello a lama lunga abilmente occultato nel bagagliaio. L’ispezione è stata pertanto estesa ad una villetta estiva nella disponibilità del predetto, situata nelle ...

Advertising

NoiNotizie : Manduria (#Taranto), accusa: armi e munizioni detenute illegalmente, arrestato 59enne -

Ultime Notizie dalla rete : Manduria accusa

Noi Notizie

... 57 anni, originario dima domiciliato a Sannicola, oltre che all'interdizione dai ... La sentenza è stata emessa dalla giudice Bianca Maria Todaro, alla quale la pubblica, rappresentata ...... era uscito di casa omettendo di comunicarlo agli uffici di polizia preposti ai controlli, e si era presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Giannuzzi" dilamentando dolori addominali. ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, nei giorni scorsi una pattuglia di Finanzieri della Compagnia di M ...Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni travolto ieri sera in sella alla sua bicicletta e abbandonato per strada: T ...