Manchester United, rinnovo Pogba: speranze vane. Due club sul francese (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Manchester United avrebbe tirato i remi in barca per il rinnovo di Pogba. Sul francese ci sono ora due club Il Manchester United potrebbe rinunciare alla possibilità di far rinnovare a Paul Pogba il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come siano due i club che possono ora ambire ad ingaggiarlo a parametro zero. Sul centrocampista francese ci sarebbero gli occhi attenti della Juventus, che sogna di riportarlo a casa dopo averlo ceduto ai Red Devils, e del PSG, che sogna di creare intorno a lui una mediana da sogno. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

