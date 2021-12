Manchester City | De Bruyne | “Sono stato parecchio male | sento gli effetti del Covid”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Kevin Dea lungo ai box per via del contagio da-19. Come aveva già rivelato Pep Guardiola, il centrocampista delnon era asintomatico ed è. Adesso il belga racconta la sua esperienza al Mirror: “per 4 giorni.andato via dalla mia famiglia perché non volevo trasmettere il virus a mia moglie e ai miei figli. Poi era davvero difficile vederli solo attraverso i vetri e le porte. Ad ogni modorimasto sempre in movimento a parte quandodavvero poco bene. Diciamo che sentivo come se avessi l’influenza, anche se a dirla tutta non l’ho mai avuta. ...