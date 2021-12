Maltempo | venti forti e di burrasca al sud

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a causa della perturbazione che raggiungerà attraverso i Balcani, il Mediterraneo centrale, determinando una sostenutalazione settentrionale che interesserà, nella giornata di domani, le nostre regioni meridionali. L'avviso prevede dal primo mattino di domanidasettentrionali su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche più intense su settori ionici e appenninici emareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile ...

