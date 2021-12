Advertising

orizzontescuola : Malpezzi e Manca (PD): “Bene il governo sulle risorse per la scuola” - TV7Benevento : Manovra: Malpezzi e Manca, 'bene risorse scuola, priorità Pd'... -

Ultime Notizie dalla rete : Malpezzi Manca

Il Dubbio

ha parlato della recente legge sulla parità salariale: "La norma intensifica quello che c'... nella Relazione della Commissione femminicidio si vede come spesso le norme ci sono mal'...ha parlato della recente legge sulla parità salariale: 'La norma intensifica quello che c'... nella Relazione della Commissione femminicidio si vede come spesso le norme ci sono mal'...“L’aumento delle risorse a disposizione della scuola, che il governo ha previsto nell’emendamento alla legge di bilancio depositato questa notte, va nella direzione che il Parlamento indicava”.Roma, 17 dic. “L'aumento delle risorse a disposizione della scuola, che il governo ha previsto nell'emendamento alla legge di bilancio depositato questa notte, ...