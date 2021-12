Mai dimenticati i Samsung Galaxy S8 con nuovo aggiornamento (Di venerdì 17 dicembre 2021) Incredibile ma vero, i vecchi Samsung Galaxy S8 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che sembra essere un vero e proprio regalo di Natale per i non pochi possessori del vecchio top di gamma. Le ammiraglie standard e Plus, secondo pianificazione software resa nota ad inizio 2021, non dovevano più ricevere ulteriori update. Eppure le cose sono andate in un’altra direzione per la gioia di chi ha deciso di continuare a puntare su un dispositivo davvero ben riuscito e non passare ad una generazione successiva. Come già accennato, i due Samsung Galaxy S8 non dovevano ricevere alcun update ulteriore dopo il 1 gennaio del corrente anno. Eppure già lo scorso settembre, il produttore era andato contro la sua stessa pianificazione garantendo una prima patch di sicurezza. La storia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Incredibile ma vero, i vecchiS8 stanno ricevendo unsoftware che sembra essere un vero e proprio regalo di Natale per i non pochi possessori del vecchio top di gamma. Le ammiraglie standard e Plus, secondo pianificazione software resa nota ad inizio 2021, non dovevano più ricevere ulteriori update. Eppure le cose sono andate in un’altra direzione per la gioia di chi ha deciso di continuare a puntare su un dispositivo davvero ben riuscito e non passare ad una generazione successiva. Come già accennato, i dueS8 non dovevano ricevere alcun update ulteriore dopo il 1 gennaio del corrente anno. Eppure già lo scorso settembre, il produttore era andato contro la sua stessa pianificazione garantendo una prima patch di sicurezza. La storia ...

wordweb81 : Mai dimenticati i #SamsungGalaxyS8 con nuovo aggiornamento - Esterin62237731 : @glfelicetti @FrancescaGaliz3 Dal 2026!!! Ancora 5 anni!!!! Che vittoria è??????? Avoglia a triturare pulcini in 5… - kannavakkiuola : @Discorvdia No per me si sono dimenticati. Non hanno mai fatto questo ritardo - bbale_p : Comunque il miglior fanservice mai visto prima #SpiderManNowWayHome capolavoro indiscusso. Problemi di trama/scene… - taylorscqv : @notgiorgiab morti ma mai dimenticati... -