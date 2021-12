Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe: ecco cosa è successo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. Oltre alle spese legali, il conduttore è tenuto a versare una provvisionale di 25 mila euro e una multa ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Giancarloè statoper diffamazione aggravata nei confronti di. Oltre alle spese legali, il conduttore è tenuto a versare una provvisionale di 25 mila euro e una multa ...

