Mafia | a Bari intitolato giardino a Mizzi | vittima innocente

Questa mattina nel quartiere Loseto diè stato intitolato un giardino alla memoria di Giuseppe Mizzi, vittima innocente di, ucciso a 39 anni davanti alla sua abitazione, il 16 marzo del 2011, perché scambiato per un'altra ...Nella classifica nazionale 2020 dell'illegalità contro la fauna , a livello nazionale,si ... Comuni sciolti perCrescono i Comuni sciolti per. E cresce anche il tema dell'ambiente tra ...il sindaco di Bari Antonio Decaro, la presidente del Municipio IV Grazia Albergo, i familiari di Michele Fazio e Gaetano Marchitelli, giovanissime vittime innocenti di mafia della città di Bari ...BARI - Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione del giardino situato in via monsignor Jolando Nuzzi, a Loseto, alla memoria di Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia uccisa il 16 m ...