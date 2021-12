"Ma tutto questo non è superato?". Pure Lilli Gruber è stanca di Marco Travaglio: come lo spegne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ormai le ospitate di Marco Travaglio di Otto e Mezzo sono tutte uguali. Prima ancora che apra bocca, si sa già che il direttore del Fatto Quotidiano criticherà indirettamente Mario Draghi e allo stesso tempo metterà in risalto quanto è stato bravo Giuseppe Conte ad affrontare la pandemia. Il tutto senza fare nomi, si intende. Stavolta, però, Pure Lilli Gruber a un certo punto si è stancata della solita solfa recitata da Travaglio. “Da maggio sappiamo che ci vuole la terza dose e siamo partiti a dicembre - ha attaccato il direttore del Fatto Quotidiano - bisognava mettere più mezzi pubblici in circolazione anziché lasciarli intasati, persino i pulmini per andare in aereo sono dei cluster formidabili. E poi sulle scuole: l'anno scorso c'erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ormai le ospitate didi Otto e Mezzo sono tutte uguali. Prima ancora che apra bocca, si sa già che il direttore del Fatto Quotidiano criticherà indirettamente Mario Draghi e allo stesso tempo metterà in risalto quanto è stato bravo Giuseppe Conte ad affrontare la pandemia. Ilsenza fare nomi, si intende. Stavolta, però,a un certo punto si èta della solita solfa recitata da. “Da maggio sappiamo che ci vuole la terza dose e siamo partiti a dicembre - ha attaccato il direttore del Fatto Quotidiano - bisognava mettere più mezzi pubblici in circolazione anziché lasciarli intasati, persino i pulmini per andare in aereo sono dei cluster formidabili. E poi sulle scuole: l'anno scorso c'erano ...

